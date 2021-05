“Commissario Montalbano” la grande sorpresa: spettatori increduli

Il Commissario Montalbano ha stupito tutti con la penultima puntata della fiction, ma cosa affermano i dati degli ascolti? Ecco il vincitore

Ieri è stata una serata speciale: su Canale 5 è stata trasmessa La partita del cuore, un evento di beneficienza con l’obiettivo di raccogliere i soldi per la ricerca. Sono scese in campo due squadre, da una parte i campioni e dall’altra i cantanti. Su Rai 1, invece, Il commissario Montalbano ha regalato ai telespettatori la penultima puntata della fiction. Luca Zingaretti, nei panni del protagonista, avrà ancora una volta vinto la gara di ascolti? Da più di venti anni ormai il numero di share è molto alta e per la rete nazionale questo film è ormai una garanzia. Sarà stato così anche ieri? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv: Montalbano o partita del cuore?

Ecco quali so no gli ascolti della serata di ieri, martedì 25 maggio 2021.

Rai1: la fiction Il Commissario Montalbano – La Luna di Carta ha appassionato 4.659.000 spettatori pari al 22.1%.

Canale 5: per la prima volta sulle reti Mediaset La Partita del Cuore ha raccolto 2.197.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Su Rai2: il ritorno di Game of Games, con Simona Ventura, ha interessato 609.000 spettatori pari al 2.7% di share.

Italia 1: Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori, 10.1% di share.

Rai3: CartaBianca ha raccolto 903.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Rete4:Fuori dal Coro ha totalizzato 995.000 spettatori con il 5.8% di share.

La7:diMartedì ha registrato 1.295.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of segna 370.000 spettatori con l’1.7% di share.

Nove: Il Potere dei Soldi ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.8% di share.

A quanto pare anche ieri sera Il commissario Montalbano ha battuto la concorrenza, Mediaset però ha ottenuto un ottimo risultato con Le iene show.

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Il commissario Montalbano su Rai 1, mentre su Canale 5 Il gladiatore farà da compagnia ai telespettatori. E voi avete già deciso cosa guardare?