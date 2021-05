La cestista Valentina Vignali sfodera un nuovo scatto disarmante, nel mentre si immerge in piscina e si mostra come “una dea”. C’è da impazzire.

La cestista riminese classe 1991, Valentina Vignali, è ormai entrata ufficialmente a far parte di una delle più seguite icone di brand estivi per questa nuova stagione 2021. La promozione degli originali modelli di costumi da bagno, firmati dal brand italiano “2BEKINI“, come gli scatti della stessa Vignali nei panni di un’ impeccabile musa indossatrice, stanno raggiungendo un imprevisto numero esponenziale di ammiratrici ed ammiratori.

Inoltre un altro dettaglio inedito e riguardante il suo fisico, oltre che il costume che ha deciso di indossare quest’oggi la modella e nota influecer, pare abbia rapito senza precedenti l’attenzione dei suoi fan… Scopriamo adesso, in tutte le sue novità, il nuovo scatto della “dea“.

Leggi anche —>>> Loredana Lecciso ha trovato la maniera per uscirne: la confessione

Valentina Vignali nella posa da “dea” è uno spettacolo disarmante…

PER VEDERE VALENTINA VIGNALI NELLA POSA DA DEA, VAI SU SUCCESSIVO.