Elisabetta Gregoraci scatenata: nelle ultime Instagram stories condivise, la showgirl sembra non riuscire a contenere la gioia. I fan non l’avevano mai vista così…

Negli ultimi mesi, chi ha conquistato la stragrande maggioranza del pubblico italiano è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, reduce dal successo del “Gf Vip”, è di gran lunga uno dei personaggi del reality che ha raccolto un consistente seguito sui social. Con quasi 2 milioni di followers, l’ex moglie di Flavio Briatore è divenuta in breve tempo una vera star del web.

Elisabetta, forte della propria notorietà, ne ha approfittato per lanciarsi in una nuova avventura professionale, firmando una collezione di t-shirt ed una di cappelli per il marchio “3Rebound”: i suoi prodotti, in men che non si dica, sono andati a ruba. Un successo che ha sicuramente influenzato il periodo che la showgirl sta vivendo: periodo che, stando agli scatti da lei stessa pubblicati, le sta procurando una gioia incontenibile.

Elisabetta Gregoraci senza freni, i fan non l’avevano mai vista così – FOTO

