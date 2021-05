Europa League, la vince il Villareal: decisivi i rigori

Si è disputata questa sera la finale di Europa League a Danzica tra Villareal e Manchester United. Ecco chi ha alzato il trofeo.

Allo stadio “Energa Gdansk” di Danzica, Villarreal e Manchester United si affrontano nel match valido la vittoria dell’Europa League che avrebbe comportato non solo la conquista del tofeo ma anche l’accesso diretto in Champions League per la prossima stagione, utile non tanto per i Red Devils che sono arrivati secondi in Premier League quanto per gli spagnoli che il prossimo anno potranno partecipare alla Conference League in prima fascia.

Al 29′ è il Villareal a passare in vantaggio: punizione dalla trequarti di Dani Parejo che pesca sul secondo palo Gerard Moreno il quale anticipa Lindelof, si lancia in spaccata e con un tocco sporco di destro che rimbalza anche a terra, sorprende De Gea.

Al 55′ la squadra di Solskjaer pareggia i conti con Cavani: sugli sviluppi di un corner, un rimpallo lascia lì la sfera buona per El matador che da due passi insacca nella porta praticamente vuota.

Si decide nei tempi supplementari

La partita non si decide dunque nei 90′ di gioco regolamentari e si va ai tempi supplementari. Ma anche qui le due squadre non si rendono quasi mai pericolose e giunti al 120esimo minuto il francese Clement Turpin decreta che si deciderà tutto ai calci di rigore.

Il primo rigorista è Moreno del Villareal che realizza, risponde Juan Mata del Manchester, freddo anche lui che a mezza altezza fa l’1-1.

Anche Raba segna e Alex Telles risponde, trasformando in sicurezza.

Alcacer piazza sempre allo stesso angolo, De Gea non ci arriva per un pelo.

Per il Manchester United il terzo rigorista è Bruno Fernandes che replica il rigore di Alcacer.

Il quarto rigore spagnolo è di Alberto Moreno che cambia angolo ma non sbaglia, risponde Rashford che ha finito la partita senza forze e infortunato ma davanti a Rulli non si lascia intimorire firmando il 4-4.

L’ultimo rigore per il Villareal lo batte Pareco che di potenza tira non troppo angolato ma trova anche lui il gol. E’ Cavani ad avere la responsabilità di tirare l’ultimo rigore per gli inglesi che non conosce la paura e manda le due squadre ai rigori ad oltranza.

Moi Gomez segna il sesto rigore così come Fred ed è 6-6. Per il Villareal va sul dischetto Raul Albiol che segna il settimo rigore, così come James.

L’ottavo rigore per il Villareal è di Coquelin mentre per il Manchester è di Shaw.

Si prosegue con il capitano amarillo, Mario Gaspar, che alla sua partita 405 regala il nono rigore alla sua squadra. Risponde Tuanzebe per i Red Devils.

Il rigore numero 10 lo batte Pau Torres ed è gol, manca Lindelöf che non sbaglia, dunque, ora tocca ai portieri.

Decidono tutto Rulli e De Gea: il numero uno inglese tira un rigore perfetto, di potenza. De Gea invece sbaglia, tirando centrale, ed il sottomarino giallo alza la coppa.

Mai una città così piccola, con 50mila abitanti, aveva vinto l’Europa League.