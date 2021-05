Firenze, evacuato Museo degli Uffizi: gli ultimi aggiornamenti

“Dopo una manutenzione ordinaria di un motore della caldaia è stato bruciato più gasolio del normale che ha causato questa emissione di fumi ulteriore. – ha spiegato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmit – Il fumo nero che avete tutti visto ha fatto sì i vigili urbani, che ringrazio, hanno chiamato i vigili del fuoco e noi abbiamo evacuato 400 persone in 4 minuti”.

Gli Uffizi sono una struttura molto sensibile e per questo è stato necessario intervenire affinché non si sviluppassero conseguenze gravi. L’interruzione è avvenuta per circa venti minuti, dopo un sopralluogo tutto è tornato alla normalità ed ora i turisti sono di nuovo all’interno per visitare la bellezza di quel posto. Sembra non esserci alcun tipo di pericolo e le Gallerie sono praticabili, i controlli sono positivi.