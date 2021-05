Flavio Insinna e l’ennesima disfatta: “Ci abbiamo messo il cuore”

Flavio Insinna cerca in tutti i modi di andare avanti. Dopo una serie di sconfitte, arriva la consolazione. Ecco cosa è successo in studio

Continuano le puntate de “L’Eredità” su Rai 1. Il quiz a premi del preserale della rete ammiraglia Rai non sbaglia mai un colpo. Mentre Mediaset è tornata con le repliche di “Caduta libera”, Flavio Insinna porta avanti il suo gioco a premi senza indugi, ottenendo sempre grandi risultati.

Ormai però siamo giunti alle battute finali e a breve andrà in vacanza anche “L’Eredità”. Non il suo presentatore però che in estate vedremo, subito dopo il tg1 delle 13.30, con “Il pranzo è servito”, lo storico programma ideato e condotto da Corrado andato in onda sulle reti Mediaset tra gli anni Ottanta e Novanta. Ora ritorna sulla Rai e nelle mani di Flavio Insinna.

Nel mentre però le puntate de “L’Eredità” vanno avanti ed i colpi di scena, soprattutto con il gioco finale, la Ghigliottina, non mancano mai.

Flavio Insinna, la consolazione dopo l’ennesima sconfitta

Flavio Insinna non ci crede ed è profondamente dispiaciuto. Anche ieri sera il campione in gara, Massimiliano, non è riuscito a vincere alla Ghigliottina. Sono diverse sere ormai che arriva ad un passo dalla vittoria ma la parola citata non è mai corretta.

Un’ennesima disfatta per il campione ma anche per il programma. Flavio Insinna ha cercato di consolare Massimiliano incoraggiandolo a non arrendersi. “Ci abbiamo messo il cuore” gli ha detto sottolineando che questa sera avrà ancora la possibilità di giocare cercando di portare a casa il bottino che totalizza nel corso della serata.

Ieri sera in palio per lui c’erano 27.500€ ma la parola nascosta proposta non era corretta. Massimiliano ha indicato cuore, ma ciuffo era la risposta esatta. Stessa storia anche nelle sere precedenti. Si è visto sfumare la vittoria da sotto gli occhi. Domenica, ad esempio, il bottino era molto ghiotto, ben 95 mila euro che ha perso in un attimo.

“Ci riproveremo domani sera, con il cuore o con il ciuffo o senza cuore e senza ciuffo!” ha detto il presentatore dando appuntamento a questa sera e citando le due risposte, la giusta e la sbagliata.