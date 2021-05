“Calpestami”, i followers svengono di fronte ad Annalisa: pura sensualità – FOTO

“Calpestami”: i followers svengono di fronte all’ultimo post di Annalisa. La cantante è un concentrato di sensualità e bellezza

Un anno senza dubbio prolifico per Annalisa, il cui ultimo disco “Nuda” ha registrato il boom di vendite. La cantante è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione del “festival di Sanremo“, guidato da Amadeus e da Fiorello. Con il brano “Dieci“, la Scarrone si è aggiudicata il settimo posto in classifica.

Un singolo pensato per celebrare i 10 anni di carriera della cantante, che ha esordito ad “Amici” nell’edizione del 2010. Da quel momento, il suo percorso artistico l’ha vista collezionare solo successi. Annalisa, la cui sensualità ha incantato tutti sul palco dell’Ariston, ha recentemente pubblicato uno scatto da far perdere la testa: i followers, rapiti dalla sua bellezza, l’hanno sommersa di complimenti.

Annalisa Scarrone, oltre a giocarsi la carta della sensualità, ha anche provato a strappare un sorriso ai followers di Instagram. “La prima cosa che ho trovato nell’armadio“, ha scritto la cantante nella didascalia del suo ultimo post, condiviso appena qualche minuto fa. Parole che contrastano spiccatamente con l’outfit indossato dall’ex concorrente di “Amici”.

Bellissima e sensuale come mai prima d’ora, Annalisa ha deciso di sfoggiare un lunghissimo abito nero a sirena, che fascia alla perfezione le forme del suo incantevole corpo. Il vestito, che lascia scoperto il décolleté e la parte iniziale dell’addome, sembra cucito su misura per lei. Di fronte al suo fascino mozzafiato, i followers non potevano non scatenarsi. Attualmente, lo scatto ha già raccolto oltre 20.000 likes.

“Ma cosa sei…“, “Calpestami“, “Vai a fare la spesa così?“: l’outfit indossato dalla Scarrone pare abbia colpito nel segno. Nei commenti, i fan continuano a complimentarsi con la loro beniamina, che ancora una volta ha fatto perdere la testa a tutti.