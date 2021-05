Francesca Lodo sta male dopo “L’Isola”: “Ho perso 15 chili”. Le condizioni

“Isola dei Famosi”. Francesca Lodo, ex concorrente del reality, è ancora provata dall’esperienza in Honduras. Le sue condizioni non sarebbero affatto buone: “Ho perso 15 chili”

Tutti i naufraghi che stanno partecipando a “L’Isola dei Famosi” devono scontrarsi con la carenza di cibo e con un senso di fame perenne. Provati non solo dal mancato sostentamento ma anche dalle prove fisiche a cui la produzione, di puntata in puntata, li sottopone inevitabilmente, molti concorrenti hanno subito una trasformazione fisica impressionante.

Anche gli eliminati, che sono tornati dall’Honduras oramai da qualche settimana, sembrano fare fatica a ristabilirsi. Francesca Lodo, che ha abbandonato il programma da svariati giorni, è apparsa estremamente provata nelle stories. L’attrice, che ha ripreso in mano i social dopo un lungo periodo di tempo, ha aggiornato i followers in merito alle proprie condizioni di salute: “Sono molto magra“.

Francesca Lodo, le condizioni di salute dopo “L’Isola”: “Ho perso 15 chili”

“Mi fa stranissimo parlarvi, sono scioccata“, ha esordito Francesca Lodo in una serie di Instagram stories. L’attrice, la cui esperienza in Honduras si è conclusa ormai da qualche settimana, ha ripreso in mano i social per aggiornare i fan in merito alle proprie condizioni di salute. “Sono magra e ho ancora un po’ di problemi nel dormire e nel mangiare, ma sto recuperando“.

Il notevole dimagrimento della Lodo era già stato notato dai telespettatori del programma. Francesca, che in Honduras ha trascorso quasi due mesi, ha sopportato con grande difficoltà l’assenza di cibo e le privazioni con le quali l’isola l’ha costretta a scontrarsi. “Ho perso 15 chili“, ha ammesso l’attrice, che tuttavia si è mostrata sorridente e propositiva. Successivamente, l’ex naufraga ha voluto ringraziare gli utenti per il sostegno che le hanno sempre dimostrato.

“Sono felice di aver fatto quest’esperienza. Non mi aspettavo tutto questo affetto da parte vostra“, ha concluso la Lodo, che si è detta dispiaciuta di aver dovuto abbandonare l’Honduras a due settimane dalla fine del programma.