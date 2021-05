“GF Vip 6”, nel reality cambia tutto: sostituzioni nel cast

Si continua a lavorare sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e dopo le prime indiscrezioni ora arriva una notizia ufficiale. Cambio nel cast: ecco chi non ci sarà più

Pur essendosi lasciato da poco alla spalle una stagione da record, Alfonso Signorini è già al lavoro sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip che partirà a settembre. Ancora nessuna conferma sul cast dei concorrenti che saranno ufficializzati solo a ridosso dell’inizio del reality. Tuttavia è stato confermato un cambiamento che vede coinvolti gli opinionisti, figure di rilievo all’interno delle dinamiche delle varie puntate. Ecco quello che è stato comunicato.

Cambia tutto, sostituzioni in arrivo: il toto nomi è già iniziato

Nella scorsa edizione a ricoprire il ruolo di opinionisti è toccato ad Antonella Elia e Pupo, spesso al centro di discussioni e polemiche. Molte volte il pubblico si è diviso, discostandosi dai loro giudizi e reclamando spesso una sostituzione. Ora arriva la conferma: Elia e Pupo non sono stati riconfermati per la nuova edizione in onda da settembre.

Da una parte Antonella Elia che pare non sia stata richiamata proprio dal padrone di casa, Alfonso Signorini. Dall’altra Pupo che ha dichiarato di volersi focalizzare sulla musica e in particolare riprendere a esibirsi dal vivo, dopo il lungo stop causato dall’emergenza sanitaria.

In seguito a questa notizia è iniziato il toto nomi su chi andrà a sostituirli. Alcune indiscrezioni vedrebbero Adriana Volpe come una delle papabili opinioniste. La presentatrice fu una delle protagoniste della quarta edizione e venne molto apprezzata dal pubblico. Dopo l’esperienza a TV8 sembra confermato il suo ritorno in Mediaset.

Accanto a lei gli affezionati del reality vorrebbero il vincitore dell’ultima edizione, Tommaso Zorzi. Tuttavia il giovane potrebbe avere piani differenti per l’autunno, come ha più volte accennato. Inoltre potrebbe non voler replicare nuovamente la posizione che attualmente ricopre all’Isola dei Famosi.

Ancora nulla di ufficiale quindi, i posti restano vacanti. Almeno stando alle informazioni pubbliche. Alfonso Signorini continuerà a lavorare per mettere in piedi la nuova edizione che avrà un compito complicato. La quinta -terminata lo scorso marzo- è stata infatti una vera e propria edizione dei record. Dagli ottimi ascolti alla durata, di quasi sei mesi. Riuscirà a replicare un tale successo?