Gigi Proietti “umiliato”: dopo la mancata cremazione accade l’impensabile

A sei mesi dalla morte del grande mattatore Gigi Proietti, il re della comicità non ha ancora un posto dove stare, cosa sta succedendo?

Era il 2 novembre 2020 quando l’Italia intera ricevette una notizia sconvolgente: la morte del grande mattatore Gigi Proietti. Sui social e per le vie di Roma furono tanti coloro che omaggiarono l’artista con messaggi e fiori e nel quartiere Tufello, luogo di nascita del comico, a pochi giorni dal tragico evento fu ideato un murales in suo onore.

Oggi però a distanza di sei mesi, il caro attore non ha un posto in cui riposare in pace e la Capitale deve qualche spiegazione al riguardo.

Gigi Proietti una morte senza gloria

Sono diversi i problemi che si aggirano intorno alla morte di Gigi Proietti. In primo luogo la cremazione, la sua bara sarebbe potuta rimanere accantonata nei magazzini in attesa dell’operazione. Per fortuna i suoi cari hanno deciso di portarla fuori regione ma attualmente le sue ceneri non sono ancora tornate in patria. Ora sono in Umbria.

Il secondo intoppo riguarda il Verano. Secondo quanto si apprende, dopo i funerali del mattatore, la Capitale aveva promesso alla famiglia che Gigi Proietti avrebbe avuto un posto al cimitero degli artisti. Così avrebbe riposato accanto a Garibaldi e Mameli, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, Alberto Sordi e tanti altri ancora.

A quanto pare però in un luogo come quello del Verano, l’attore comico ci sta stretto e per lui non c’è ancora una dimora. Una beffa senza precedenti visto ciò che l’artista ha significato per Roma e la sua grandezza. Ha fatto ridere ed emozionare l’Italia intera ed oggi è questo quello che si merita?

Chissà cosa penserebbe Proietti al riguardo. Qualcuno se lo immagina lì, fuori dalla scena con il suo sguardo acceso e furbo, con la risata sotto ai baffi ad esclamare: “Che mandrakata”.