Ilary Blasi ha mostrato la villa a Roma dove vive con Totti, che lusso

La conduttrice Ilary Blasi ha condiviso alcune foto della sua magnifica casa a Roma, una villa enorme dove vive con Totti

Per chi si è sempre domandato come fosse la casa di Francesco Totti e Ilary Blasi a Roma, l’attesa è finita. La Blasi ha aperto le porte di casa Totti mostrando alcuni dettagli della villa enorme al centro di Roma. L’arredamento è curato e lussuoso in ogni dettaglio, ci sono oggetti di design come due poltrone colorate meravigliose. La casa poi è immensa con ampi spazi tra esterno e interno. Hanno una piscina in giardino dove giocano spesso i loro figli e il prato è immenso, sembra non finire mai.

La casa di Totti e Ilary Blasi è pazzesca

La Blasi non ha mai condiviso molto casa sua in questi anni, ma da quando si è iscritta su Instagram sono cambiate molte cose. Ha infatti iniziato a condividere più aspetti della sua vita privata, con grande interesse da parte dei fan. Recentemente ha anche deciso di mostrare alcuni punti della sua bella villa a Roma. Lo ha fatto mentre immortalava i figli Chanel e Cristian che facevano le pulizie dopo aver dato una piccola festa. Si è intravisto un salotto immenso con un tavolo da biliardo magnifico e alcune poltrone che ricordano l’arredamento nobile di un tempo adattato però al 2021. Già in altre occasioni la Blasi aveva mostrato alcuni angoli della casa, sempre mentre riprendeva i figli.

Si sono viste quindi le camere da letto dei ragazzi, la palestra dove si allena tutta la famiglia, il giardino meraviglioso e alcuni punti del salotto. Gli unici angoli ancora inesplorati sono i bagni di casa Totti e la cucina. Ma forse vista questa voglia di condivisione recente, arriverà anche il loro momento. Hanno parlato delle numerose stanze all’interno della villa anche quando hanno purtroppo contratto il coronavirus a ottobre. Sono dovuti rimanere in isolamento per 15 giorni a casa loro in stanza diverse e lontani dai figli. Propio in questa occasione l’ex capitano della Roma ha confidato che grazie alla casa spaziosa che hanno, potevano mantenere le distanza l’uno dall’altro senza rischiare di contagiare anche i figli.

Una fortuna che non tutti hanno, infatti in questa pandemia si è capito davvero quanto possono essere difficili alcune situazioni familiari in cui si vive in 5 o 6 in una casa da 70-80 mq e senza giardino ne balcone.