Juliana Moreira, lo sport la rende più bella: che sorriso irresistibile – Foto

Che bella Giuliana Moreira nel nuovo post pubblicato su Instagram. Una vera amante dello sport che la aiuta a ritrovare il suo sorriso smagliante e davvero irresistibile.

Anche oggi Juliana Moreira ha pubblicato uno scatto social che ha deliziato i fan. Nell’immagine, l’ex conduttrice di Paperissima Sprint appare seduta, in tenuta sportiva, con tanto di sorriso smagliante.

“Niente che lo sport non ti faccia passare. Bastano 30 minuti e vedrai che carica di endorfina ti arriva”, questa la didascalia che accompagna il post della bella brasiliana, unica nella sua solarità e freschezza.

Juliana Moreira, la carriera e la storia d’amore con Edoardo Stoppa

Come anticipato poco fa, la Moreira è brasiliana ed è nata precisamente a San Paolo. Lavora come modella ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Il suo debutto in tv, in Brasile, è arrivato negli anni novanta con un programma presentato da Fabio Jr.. Successivamente è arrivata in Italia, precisamente nel 2005, sempre lavorando come modella.

Il boom del successo è arrivato con il programma Cultura moderna di Antonio Ricci. Dal 2007, è diventata anche conduttrice di Paperissima Sprint per la stagione 2008-2009. Nel 2010, arriva per lei anche la conduzione di Matricole e Meteore insieme a Nicola Savino. Ma non solo. Ha partecipato anche come concorrente a Fenomenale, uno show condotto da Teo Mammuccari su Italia Uno.

Nel 2013 il ritorno a Paperissima Sprint fino ad arrivare al 2015, quando è stata concorrente del programma Si può fare di Carlo Conti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Moreira è legata a Edoardo Stoppa, noto per essere uno degli inviati di punta del programma Striscia la notizia. Sposati dal 2017, i due hanno anche avuto due figli: Lua Sophie e Sol Gabriel.

La Moreira è seguitissima sui social e vanta 745 mila follower.

Edoardo e Juliana sono convolati a nozze civili il 10 novembre 2017 e vivono a Milano. Non solo un'esplosione di bellezza, ma anche un mix di simpatia e spensieratezza.