Maria De Filippi, annuncio improvviso: “Siamo alla fine”

Maria De Filippi annuncia l’ultima puntata di Uomini e Donne: il programma tornerà tra la fine di agosto e l’inizio di settembre con una nuova edizione

Uomini e Donne si avvicina verso la fine. Questa stagione è stata molto seguita dai telespettatori, anche se molto diversa dalle altre. Per via del covid Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare tutto: lo studio è completamente cambiato, anche la musica con cui i tronisti, i corteggiatori, le dame e i cavalieri entrano nello studio. È stato un anno molto particolare ma sono riusciti a portare a termine anche questa stagione che ha visto il trono over e il trono classico fondersi in una cosa sola. I tronisti hanno lasciato il programma felici con le loro scelte, anche qualcuno del trono over ha trovato l’amore mentre qualcun altro aspetterà la prossima edizione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia la pausa del programma fino a settembre

Oggi la puntata è cominciata come al solito, poi Tina ha fatto una domanda: “Questa è l’ultima puntata, Maria?”. Maria ha spiegato il suo dubbio: “È l’ultima terzina“. Perché, per chi non lo sapesse, le puntate che vengono registrate sono poi divise in tre parti e mandate in tre giorni diversi della settimana. Dopo è entrata Gemma Galgani in studio, che arrabbiata per com’è finito questo anno ha detto che, nonostante l’amarezza, imperterrita continuerà a cercare l’amore e a sperare di riuscire a realizzare il suo sogno. Da un po’ di settimane è nata una rivalità tra lei e Isabella, una dama che è in studio da tre mesi e che sta conquistando sempre di più i corteggiatori.

Gemma sta soffrendo molto la presenza di questa dama e le due hanno discusso animatamente in studio, soprattutto quando quest’ultima l’ha accusata di essere una stratega che non ha sentimenti.