Chiara Nasti, ancora una volta, ha fatto sognare la sua platea di ammiratori pubblicando in rete un video strepitoso: il costume non copre.

Chiara Nasti è una delle ragazze più in voga sul web: l’influencer e blogger vanta numeri stratosferici in particolare su Instagram. I contenuti che lei condivide sul noto social network ottengono sempre ottimi riscontri. La 23enne ha avuto una relazione sentimentale con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. La notizia della rottura tra i due fece velocemente il giro del web.

Chiara, con i suoi scatti prorompenti, strega sempre i suoi seguaci. La napoletana si copre sempre ben poco: qualche tempo fa rispose ad alcuni utenti che la accusavano scrivendo di piacersi e di non amare particolarmente i vestiti troppo pesanti. Questa volta, la blogger ha lasciato il segno con un video in cui indossa un costumino che non copre.

Chiara Nasti, costumino bollente: che davanzale!

