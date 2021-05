A Positano il caffè più caro della Costiera Amalfitana: la cifra è esorbitante

Attenti a dove bere il caffè in quel di Positano, gira da qualche ora uno scontrino molto salato che sta facendo discutere il web

Che il Covid-19 abbia messo a dura prova l’Italia intera è un dato di fatto, i prezzi sono aumentati e gli italiani sono costretti a spendere di più in qualsiasi settore. Quello che però sta facendo parlare nelle ultime ore è la cifra salata del caffè in un bar di Positano. Una cliente ha postato lo scontrino sui social per sottolinearne l’eccesso. La foto è già diventata virale e in rete non si discute di altro.

Positano: un caffè “salato”, il prezzo è sconvolgente

La foto apparsa su Facebook è di una donna che non ha fatto altro che postare in segno di denuncia lo scontrino del bar. Ha speso 46 euro ed ha preso due caffè, due coca cola e due bottigliette d’acqua. Dallo scatto si nota il prezzo di una tazzina: la cifra è di 10 euro. Un costo esorbitante che ha lasciato di stucco la signora e tanti altri utenti che hanno commentato il post.

“Non so che ne pensate voi, ma 46 euro non si può sentire” scrive Stefania, così si chiama la diretta interessata, su Facebook. “Le chiavi del bar te le hanno date o passi a prenderle poi?” ironizza qualcuno. “Positano è così. Io quando mi siedo da quelle parti, chiudo gli occhi” scrive qualcun altro.

L’Italia è molto bella ma per tanti anche molto cara, soprattutto dalle parti della Costiera Amalfitana durante l’alta stagione i prezzi sono imbarazzanti. Infatti, non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Anche in altre occasioni non sono mancati appelli e commenti da parte di turisti e non solo rimasti delusi dal costo di 9 euro per una bottiglietta d’acqua, 12 euro per un’insalata e 8 euro per una granita.

Ecco perché spesso gli stessi italiani preferiscono uscire dal confine e confrontarsi con altre realtà.