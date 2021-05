Stravagante, divertente, autoironica, Federica Pellegrini regala sempre forti emozioni, sia in acqua che fuori. Instagram la ama e lei fa di tutto per farsi desiderare.

Punta di diamante della Nazionale Italiana Nuoto, testimonial per vari marchi, giudice nello show televisivo “Italia’s Got Talent” e fidanzata dell’allenatore Matteo Giunta. Federica Pellegrini è tante cose e tra queste rientrano autoironia, simpatia e tenacia.

La nuotatrice Italiana Federica Pellegrini è specializzata nei 200 metri stile libero, inizia a fare sport all’età di 7 anni e a 13 anni partecipa alla prima gara di nuoto. Nel 2004 inizia la sua carriera agonistica a livello Nazionale, infatti fu convocata per gareggiare ad Atene con la Nazionale Olimpica. In quest’occasione stupisce tutti e diventa la prima nuotatrice più giovane ad aver vinto una medaglia olimpica individuale (un argento).

Da quel momento Federica Pellegrini avrà solo grandi successi, con tenacia, duro lavoro e dedizione è diventata punto di riferimento nel nuoto a livello internazionale.

Federica Pellegrini, divina su Instagram. La foto è uno spettacolo

Raccontare tutta la carriera di Federica Pellegrini è impossibile, tantissimi sono stati i successi che ha regalato all’Italia, però è bene evidenziare come la Pellegrini sia un personaggio molto apprezzato sui social.

Su Instagram vanta 1,3 milioni di follower, tutti indistintamente hanno una bella considerazione della nuotatrice che ha instaurato con loro un bellissimo rapporto virtuale.

Federica pubblica spesso fotografie, video e stories, la vediamo acqua e sapone ma anche preparata, felice ma anche triste, preoccupata ma anche rilassata. Insomma, Federica si mostra per quello che è e questo ai fan piace.

L’ultimo scatto che ha postato è stato un successo, Federica indossa una camicetta bianca molto chic ed una gonna bellissima rosa intarmante fatta di piume. Un look un po’ inusuale per chi è abituato a vederla in costume che si allena in vasca ma c’è da dire che l’eleganza le calza a pennello.

Tantissimi sono stati i commenti allo scatto, tutti hanno avuto messaggi gentili e premurosi per la bella Federica, tra tutti spicca un “sei DIVINA”, perché la Pellegrini lo sa è soprannaturale in acqua ma anche fuori.