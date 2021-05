“Sei una bomba”. Silvia Provvedi già in bikini ed è subito estate – FOTO

Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella, fa impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram: è un incanto

Silvia Provvedi è una dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, della televisione e del web. Ha conquistato tutti insieme a sua sorella quando hanno fondato il duo “Le Donatella”. Loro due sono sempre state molto legate, dal sangue, dalla musica, e dalla ironia che mostrano sempre sui loro profili social. Le loro vite non sono state semplicissime ma hanno superato sempre tutto con tanta maturità.

Silvia Provvedi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Silvia in particolare è stata sotto ai riflettori per tanto tempo per la sua relazione con Fabrizio Corona: era molto innamorata di lui e ha fatto fatica a riuscire a distaccarsi, però alla fine è riuscita a dimenticarlo e ad andare avanti con la sua vita. Oggi Silvia è mamma di una bellissima bambina che sta crescendo insieme a sua sorella: non sono più in due come lo erano fino a poco tempo fa ma sono in tre, e i loro video sul web commuovono sempre particolarmente i fans.

Oltre ad avere così tante qualità, sono anche due bellissime ragazze che hanno conquistato tutti sui social: Silvia, proprio pochi minuti fa, ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers sul web.