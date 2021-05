Sophie Codegoni annuncia l’intervento estetico: “Volevo farlo da tempo”

Sophie Codegoni annuncia l’intervento estetico: “Volevo farlo da una vita”. L’ex tronista si è confessata con i followers in una serie di Instagram stories: la decisione clamorosa

L’ex tronista Sophie Codegoni continua ad animare il web con le vicissitudini che la vedono protagonista. La milanese è stata senza dubbio il personaggio più in vista della corrente edizione di “Uomini e Donne“, nonostante il suo percorso nel programma non si sia evoluto come molti followers speravano. Dopo aver scelto Matteo Ranieri, il 28enne di Rimini che sembrava aver conquistato il suo cuore, la Codegoni gli ha detto addio nel giro di un mese.

Per l’ex tronista, che con il suo carattere deciso si è fin da subito fatta notare, le critiche non sono mai mancate. I telespettatori, in particolare, hanno sempre giudicato negativamente il suo eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. Oltre alle labbra, visibilmente rimpolpate dal filler, Sophie ha deciso di ritoccare anche un’altra parte del suo corpo. Tramite Instagram, l’ex tronista ha annunciato ai followers l’intervento da poco effettuato: “Volevo farlo da una vita“.

Sophie Codegoni annuncia il ritocchino estetico: “Volevo farlo da tempo”

Sophie Codegoni non ha resistito e ha deciso di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva al seno. “E’ stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori. Io sono contenta, lo volevo fare da una vita“, ha esordito l’ex tronista, che ha affrontato l’intervento ormai da qualche giorno. Tramite le stories, la modella ha fornito ai fan tutte le delucidazioni del caso.

“Il mio seno si è svuotato perché non ho mai portato il reggiseno, avevo proprio bisogno di riempirlo“, ha spiegato la modella, che ha deciso di optare per una terza taglia. Sophie, che non riusciva a contenere la gioia, ha anche raccomandato alle utenti che la seguono di affidarsi ad uno specialista competente e professionale.

La Codegoni, che fra un mese potrà togliere il reggiseno apposito per l’intervento, è entusiasta della decisione presa. Gli utenti, attualmente, non si sono ancora espressi in merito a quanto da lei dichiarato: come reagiranno?