“Striscia la notizia”, imbarazzo sul bancone per Mikaela: l’abito cede

Ieri sera a “Striscia la notizia” la velina bionda ha cercato di evitare “lo scandalo”. Incidente hot dopo l’esibizione

“Striscia la notizia” e le sue veline rappresentano alcuni di quelli elementi così iconici della televisione italiana che sarà impossibile cancellarli. Un appuntamento fisso ormai quello con il tg satirico di Antonio Ricci che dopo il tg5 delle 20 tiene compagnia ai telespettatori con i suoi servizi di denuncia e le gag esilaranti.

Ma prima che ogni puntata possa cominciare non manca mai lo stacchetto delle veline. Sono tantissime le coppie di belle e brave ballerine che si sono alternate negli anni sul bancone della trasmissione.

Oggi Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono quelle in carica. Verine da record ormai per il maggior numero di puntate nelle quali hanno presenziato. Hanno battuto anche Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Ben quattro edizioni sul bancone di “Striscia la notizia” ed un seguito social pazzesco.

Le due veline brave a livello artistico, sono seguitissime sui social, amatissime da un pubblico eterogeneo per la loro solarità ma anche per il loro non essere mai volgari. Ieri sera però è successo un piccolo incidente hot per Mikaela.

“Striscia la notizia”, Mikaela cerca di evitare il peggio: abito cortissimo

Vestito troppo striminzito per le veline e Mikaela è costretta a correre ai ripari. È quello che è successo ieri sera sul bancone di “Striscia la notizia” alla velina bionda e con i capelli super ricci.

La puntata si è aperta con il loro consueto stacchetto ma questa volta le costumiste forse hanno un po’ esagerato. Abito veramente troppo corto per resistere alle acrobazie e ai movimenti del balletto e così con molta calma, la velina ha dovuto abbassare l’abito mentre si stava per recare dal lato, accanto a Gerry Scotti.

Molto bello l’abito indossato ieri sera, arricciato dai lati, di un verde acqua tenue, scollato ma non eccessivamente ma veramente troppo corto. Così terminata la coreografia Mikaela prima di inginocchiarsi e rischiare di rimanere davvero con le parti basse scoperte, ha cercato di abbassare l’abito per farlo arivare più in basso possibile.

“Incidenti del mestiere” potremmo dire che non passano inosservati però agli utenti più attenti e a chi, le veline, le guarda con attenzione tutte sere.