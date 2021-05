Temptation Island pronto a ripartire: svelata la data dell’inizio

Temptation Island è uno dei programmi più attesi dell’estate ed è pronto a ripartire: la data dell’inizio è stata svelata e, rullo di tamburi… torna il 30 giugno!

Temptation Island è senza ombra di dubbio uno dei programmi più attesi dell’estate. Diverse coppie non sposate e senza figli vengono messe su un’isola, divise in due ali separate e insieme a persone del sesso opposto che vengono chiamati “tentatori” e “tentatrici”. Devono trascorrere tre settimane lontani dai propri partner e circondati da tentazioni.

Temptation Island è pronto a ripartire con una nuova stagione

Lo scorso anno il programma ha rischiato di saltare per via del covid, ma con le dovute restrizioni sono riusciti a mandarlo in onda. Anche quest’anno seguirà le stesse modalità e ripartirà il 30 giugno. Adesso bisogna capire chi ci sarà nel cast: in tanti sui social hanno chiesto a gran voce qualche coppia nata nell’altro programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In tanti speravano in Deddy e Rosa ma pare che i due si siano lasciati di recente, dunque è abbastanza improbabile che riusciranno ad andare come una coppia fissa nel programma più seguito dell’estate.

Tra le tre coppie del trono classico nate a Uomini e Donne, invece, si fa fatica a pensare a chi delle tre potrebbe decidere di partecipare, ma pare che nessuna delle tre abbia intenzione di mettere a repentaglio la loro relazione. Dunque, chi parteciperà?