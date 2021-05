“Uomini e Donne”, la dama è fuori di sé: “Sono mesi che mi perseguita”

“Uomini e Donne”. L’ex dama Roberta Di Padua, sommersa dalle critiche, non si è trattenuta ed è sbottata contro un utente: “Mi perseguita”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Fioccano le critiche nei confronti di Roberta Di Padua, la dama che, negli ultimi tre anni, è stata la protagonista indiscussa delle dinamiche del trono over. A “Uomini e Donne“, la 38enne di Cassino era riuscita a raccogliere i consensi di tutti: anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari non mancavano mai di appoggiarla in ogni sua scelta. La dama, che abbandonò lo studio qualche mese fa assieme a Riccardo Guarneri, è recentemente tornata single.

Naufragata la relazione con il pugliese, Roberta sta proseguendo la propria vita lontana dalle telecamere, ma le critiche nei suoi riguardi si fanno sempre più insistenti. In particolare, la dama si è lamentata a proposito di un utente che sembrerebbe vessarla e tormentarla: “Sono preoccupata“.

NON PERDERTI ANCHE —> Giacomo Czerny, dopo la scelta spunta la dedica inaspettata: come reagirà Martina?

Roberta Di Padua vessata da un utente: “Sono mesi che mi perseguita”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci senza freni, i fan non l’avevano mai vista così – FOTO

Roberta Di Padua, ex protagonista di “Uomini e Donne”, è vittima delle accuse e degli insulti degli haters, che non hanno affatto apprezzato la conclusione del suo percorso televisivo. Sono in molti, infatti, a credere che la dama si sia realmente accordata con Riccardo Guarnieri – come insinuato da quest’ultimo – al fine di rimanere più a lungo in trasmissione.

Stanca di essere al centro delle polemiche, la 38enne ha ammesso di voler procedere per vie legali contro quanti le abbiano rivolto delle osservazioni inopportune. In particolare, Roberta si è scagliata contro un utente che la starebbe tormentando da mesi: “C’è un finto blogger ossessionato da me, sono mesi che mi perseguita. Da donna e madre sono preoccupata“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Una spiacevole vicenda, quella che vede coinvolta la dama. A causa delle dichiarazioni di Riccardo, infatti, molti telespettatori hanno cambiato idea su di lei.