Uomini e Donne, accuse pesanti a Gemma Galgani: “Ho trovato l’amante”

Uomini e Donne, oggi sta andando in onda la terzultima puntata e Gemma Galgani non ha vissuto affatto un momento facile al centro dello studio

Oggi sta andando in onda la terzultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Gemma Galgani è stata la prima ad entrare in studio e a raccontare un po’ com’è andato questo anno nello studio di Maria De Filippi, tra conoscenze e amori perduti. Ancora una volta si appresta a lasciare momentaneamente il programma senza aver trovato l’amore, ma con una novità: nelle ultime settimane è cominciata una sorta di rivalità tra lei e una sua coetanea arriva nel programma qualche mese fa che, pian piano, ha conquistato sempre più cavalieri con i suoi modi di fare, con la sua eleganza e la sua intelligenza che ha spiazzato sempre di più.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e le accuse a Gemma Galgani: “Avevi l’amante a teatro”

Quando Isabella si è sentita accusare per l’ennesima volta da Gemma di essere senza sentimenti, le ha parlato un po’ della sua vita: di essere stata sposata due volte e di essere stata molto innamorata di entrambi i suoi ex mariti, di essere sempre stata una donna indipendente ma anche molto passionale. Gemma ha ribattuto dicendo di essere anche lei molto indipendente, e di aver sempre lavorato in teatro. A questo punto è intervenuta Tina Cipollari, dicendo di aver saputo dal web che Gemma aveva una relazione con il direttore. Maria De Filippi ha deciso di interrompere subito l’opinionista, dicendole di smetterla e di non dire certe cose.

Gemma ha prontamente negato, dicendo di aver sempre lavorato con onestà e di non aver avuto nessuna relazione sul posto di lavoro. Maria ha cercato immediatamente di cambiare discussione perché l’argomento stava prendendo una piega davvero fuori luogo. Cosa avrà voluto dire Tina?