Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani trova l’amore?

Siamo alla penultima puntata di Uomini e Donne, è arrivato il momento della resa dei conti: Maria De Filippi è pronta a lasciare andare i personaggi del suo programma che si godranno l’estate o da soli o in compagnia delle persone che hanno conosciuto all’interno del programma. Oggi la puntata è cominciata con l’arrivo di Gemma Galgani in studio, che si è lamentata del fatto di non aver trovato l’amore neanche quest’anno ma imperterrita non ha alcuna intenzione di arrendersi e a settembre tornerà più decisa che mai per trovare la persona con cui passare il resto della sua vita. Quest’anno ha trovato anche una rivale: Isabella, una sua coetanea, sta conquistando sempre più cavalieri che arrivano in studio solo per corteggiare lei.

Uomini e Donne anticipazioni della puntata di oggi

Intanto le cose tra Sara e Mauro vanno sempre meglio, e infatti pare che lasceranno lo studio insieme per cominciare la loro avventura insieme. Potrebbero passare un’estate insieme e poi magari tornare a settembre per raccontare come proseguono le cose tra di loro, ovviamente nel caso dovesse durare. Ida, invece, torna a casa da sola: la conoscenza con Gabriele non è andata bene e ha deciso di mettere un punto. Quello che conta è che Ida sia riuscita a superare Riccardo dopo gli anni difficili che hanno vissuto insieme. Riuscirà nella nuova edizione del programma a settembre a trovare l’amore che sta cercando con tanto impegno?

Intanto Gemma è pronta a tornare a casa sola, a trascorrere l’estate in tranquillità per poi tornare a settembre e ricominciare per il dodicesimo anno di seguito a cercare l’amore. Sarà questo l’anno in cui riuscirà a trovare quello che sta cercando?