Al Bano, la sua Romina Power fa l’annuncio tanto atteso

Al Bano e Romina Power, ancora insieme nonostante la rottura. Ad annunciarlo sui social la cantante americana

Al Bano e Romina Power, una storica coppia, ormai non più insieme, che nonostante gli avvenimenti privati, continua ad essere per il pubblico un duo che, nei cuori e nella mente, non potrà mai separarsi. Sono anni ormai che i due non sono più marito e moglie, Al Bano si è rifatto una famiglia affianco a Loredana Lecciso ma non avvicinarlo alla sua Romina è praticamente impossibile.

Quello che hanno rappresentato insieme è qualcosa di così forte per lo spettacolo, il costume, che resterà forse eterno. Poi c’è da dire che se da un lato Al Bano cerca di fare il distaccato, Romina, dal canto suo, sembra tornare spesso e volentieri indietro nel tempo.

Solo ieri ha pubblicato un altro video Amarcord. La loro “prima volta al Euro festival all’Aia” ha scritto su Instagram ricordando quella bella esperienza insieme al suo ex marito in Olanda, il Paese dove viveva suo nonno Gerard. Ancora prima un altro strepitoso annuncio e anche questa volta vi è coinvolto Al Bano.

Al Bano ancora insieme a Romina Power, ecco dove

Romina Power e il suo Al Bano, per lei un distacco impossibile. La cantante americana ha infatti ricordato che nei prossimi giorni ci sarà in tv un appuntamento molto importante. Un momento indimenticabile della sua vita e anche di quella del cantante di Cellino San Marco.

“Il 29 Maggio danno Angeli senza Paradiso su Rai movie” ha annunciato su Instagram condividendo con i suoi fan la locandina del film. Era il 1970 e Romina ed Al Bano erano stati scelti come protagonisti della pellicola diretta da Ettore Maria Fizzarotti.

Un anno importantissimo per loro che stavano iniziando a costruire la loro famiglia. La cantante ha ricordato, infatti, di essere già incinta della loro Ylenia durante le riprese del film, motivo per il quale le sarte dovevano allargarle i costumi.

In quegli anni Romina e Al Bano erano all’apice della loro carriera e spesso si cimentavano anche con la recitazione. Nel film, remake in versione musicale di un film austriaco del 1933, Al Bano interpreta il compositore austriaco Franz Schubert. Romina, invece, quello della contessina Anna Roskova.

Un salto indietro nel tempo incredibile, un tempo che non c’è più ma che Romina non vuole cancellare dalla sua mente e dal suo cuore.