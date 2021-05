Andrea Zenga e il commento che non ti aspetti, fan sorpresi

Il figlio dell’ex portiere della Nazionale Walter Zenga, commenta un arrivo delle ultime ore e lo fa con una Instagram Stories.

Andrea Zenga, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ , ha trovato amore e popolarità.

Ormai fa coppia fissa da oltre tre mesi con Rosalinda Cannavò e il suo profilo Instagram è cresciuto a dismisura, conta infatti 570mila followers su Instagram con cui interagisce di frequente, commentando vari fatti tra cui, soprattutto, gli avvenimenti calcistici.

Tifosissimo dell’Inter, fede ereditata dal papà Walter, oggi ha commentato con entusiasmo e stupore le ultime notizie di calciomercato.

Il commento a caldo di Andrea Zenga

Quest’oggi è arrivata una notizia inaspettata per quanto riguarda il mercato neroazzurro.

Dopo che Simone Inzaghi aveva giurato amore alla Lazio, nel pomeriggio ha cambiato idea firmando un contratto biennale con l’Inter.

Di certo questo ha lasciato di stucco i tifosi laziali che delusi per il comportamento del loro ex attaccante e allenatore hanno inveito contro la sua scelta.

Andrea ha voluto commentare, da tifoso interista, l’arrivo a Milano del fratello di Pippo:

“Ovviamente di cose da dire ce ne sono tante, ne sono successe tante ma su Simone Inzaghi io sono contento perché nella situazione in cui siamo era il profilo migliore, secondo me, anche perché si adatta molto alla rosa che abbiamo quindi benvenuto mister e speriamo bene, la concorrenza è agguerrita però non si molla mai!”

E ha concluso coinvolgendo i suoi followers: “Fatemi sapere cosa ne pensate voi e poi domani ne parliamo in diretta”.