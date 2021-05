Anna Pettinelli e il retroscena inedito su Amici 20: “Non ho resistito”

L’insegnante Anna Pettinelli torna a parlare della sua esperienza ad Amici 20 e dopo due settimane rivela un evento che l’ha segnata

Amici 20 è giunto a termine, due settimane fa Maria De Filippi ha annunciato la vittoria di Giulia Stabile, la ballerina della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Il duo delle insegnanti è riuscito a portare in finale due allievi, la vincitrice e il cantante Aka7even. Vivere sette mesi all’interno della scuola con addosso le telecamere puntate non è stato facile, sia gli alunni che i tutor hanno dovuto affrontare prove difficili, confronti e scontri.

Anna Pettinelli: il retroscena sull’esperienza a Amici

A due settimane dalla fine del programma, sono ancora tanti i retroscena che escono allo scoperto. Non solo da parte degli allievi, ma anche degli insegnanti che non hanno perso occasione di dire la propria su questa edizione speciale che ha già lasciato un po’ di nostalgia tra i telespettatori. Anna Pettinelli in un’intervista per CasaChi, in diretta su Instagram, ha rivelato alcuni particolari riguardo alla discussione tra lei e Aka7even durante un daytime.

“Sono umana, mi innervosisco spesso. – afferma – Se dici una parola sbagliata, come quando mi ha dato della pazza, lì mi arrabbio”.

Ha poi spiegato di avere anche pianto dopo la puntata dove si è scontrata con il suo collega Rudy Zerbi perché si era molto innervosita. Nonostante i due si conoscano da trent’anni, durante un talent può succedere di trovarsi a discutere per una determinata situazione.

A quanto pare la Pettinelli ha anche un lato tenero e dolce tanto che su Instagram, una volta finito il programma, ha pubblicato una foto ricordo insieme a tutti i suoi colleghi. La voglia di tornare in quello studio è tanta, Maria De Filippi riconfermerà gli stessi insegnanti il prossimo anno? I fan lo sperano.