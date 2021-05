Anna Safroncik bella da togliere il fiato, sembra una bambola-FOTO

L’attrice Anna Safroncik è incantevole su instagram nel suo ultimo scatto, il suo viso cattura e il corpo è mozzafiato

Anna Safroncik è magnifica, appare su Instagram come una visione celestiale. Occhi azzurri di ghiaccio, capelli scuri e labbra rosse. Indossa un abito con spacco profondo che lascia senza fiato. Chiede l’aiuto dei followers per scegliere una serie tv da vedere. I fan non perdono tempo e cominciano con i consigli. In molti dicono “Le tre rose di Eva”, la serie di cui era protagonista proprio la Safroncik qualche anno fa. Ha riscontrato grande successo per 4 stagioni.

Anna Safroncik amata da tutti

L’attrice che è diventata nota in Italia grazie alla serie tv Le tre rose di Eva, il suo personaggio Aurora ha conquistato tutti quanti. Ancora oggi i fan pregano per un ritorno e ricordano con felicità la serie durata ben 4 stagioni per la super richiesta del pubblico. L’attrice ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza e la sua genuinità. Nelle sue stories recenti su instagram immortala alcuni paparazzi intenti a rubarle qualche foto mentre è seduta in un bar a Roma con un amico. La vita dell’attrice riscuote molto interesse, e da quando è single è caccia al nuovo uomo per la bella Safroncik.

Certo non avrà molta difficoltà ad incontrare un uomo vista la sua bellezza e il suo essere così meravigliosa e semplice. Sempre nelle stories mostra poi che ha partecipato ad un evento a Roma su una terrazza da cui si vede tutta la città. Appare mentre balla e sorride con un’amica. Finalmente un ritorno alla vita normale o quasi. Anche lei come tutti, ha sofferto la reclusione dovuta alla pandemia. Lei ha scelto di impiegare il suo tempo praticando tanto yoga, leggendo e stando in famiglia. Ora però è felicissima di poter tornare ad uscire, a partecipare agli eventi e a mischiarsi con la gente.

Infondo sono queste le cose che fanno sentire vivi. Ora che poi è arrivata l’estate, c’è la volontà e il bisogno di uscire a fare aperitivi con gli amici e cantare e ballare fino a notte fonda. Non troppo fonda però che purtroppo c’è il coprifuoco alle 23:00 per il momento. Dovrebbe scomparire a giugno in teoria. In molti aspettano quel momento.