Barbara D’Urso si ferma: la conduttrice perde colpi. Futuro incerto

Barbara D’Urso e una stagione televisiva da dimenticare. Carmelita ferma la sua corsa e Mediaset non la premia: ecco cosa l’aspetta

Barbara D’Urso regina di ascolti. Forse, una volta. Tempi duri per la conduttrice partenopea che nel corso della stagione televisiva che si è quasi conclusa ha perso colpi e ha dovuto incassare, senza lasciarlo troppo a vedere, delle dure sconfitte.

Da presenza molto importante di Canale 5 ad un ridimensionamento fino allo stop totale, ma cosa succede a Carmelita? Quali saranno le sue sorti? I presupposti per ora non sono per nulla positivi ed il suo futuro è del tutto incerto.

Barbara D’Urso, per lei tutto nero: ridimensionamento in atto

Barbara D’Urso si ferma con il suo “Pomeriggio Cinque”. L’appuntamento quotidiano che si divide tra cronaca, news e spettacolo va in vacanza come tanti altri format. È tempo della pausa estiva e così anche il palinsesto di Canale 5 cambia.

Da lunedì 31 maggio Barbarella sarà sostituita dal film Innamorarsi a Valentine. Stessa sorte toccherà anche a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi mentre “Mattino Cinque” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci avrà ancora ampio spazio terminando a fine di giugno.

Barbara D’Urso va dunque in vacanza ma con dei numeri che non sono per nulla rincuoranti. La sua estate non sarà certo rilassata. Perché? Sul suo futuro non ci sono ancora molte conferme. A quanto pare da settembre tornerà solo con “Pomeriggio Cinque”.

Per gli altri due suoi programmi nulla si sa ma pare che “Domenica Live” chiuderà per sempre tanto che si è già parlato di affidare la domenica pomeriggio a Elisa Isoardi. Non parliamo poi di “Live Non è la d’Urso” che è stato chiuso a metà stagione e sostituito con “Avanti un altro! Pure di sera” che è stato già riconfermato per settembre.

I picchi di share per Barbarella sono solo un lontano ricordo. Quest’anno il suo “Pomeriggio Cinque” è stato addirittura superato da “La vita in diretta” di Alberto Matano. La rete è costretta a correre ai ripari e per la D’Urso si preannunciano periodi difficili.