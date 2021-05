Barbara D’Urso dirà addio a Mediaset? Dopo il calo di ascolti che ha interessato la maggior parte dei suoi programmi, spunta il nome della clamorosa sostituta

Una stagione televisiva da dimenticare, quella di Barbara D’Urso, che fra poche settimane saluterà i telespettatori in vista della pausa estiva. La regina di Mediaset, che ha sempre tenuto incollate allo schermo milioni di persone, ha subito una batosta senza precedenti. I suoi programmi, infatti, non sembrano più in grado di riscuotere il successo di un tempo: il format di “Live – Non è la D’Urso” ha interrotto anticipatamente la messa in onda, proprio a causa dei bassi ascolti.

Un duro colpo per la D’Urso, che attualmente è al timone di “Pomeriggio Cinque”, dal lunedì al venerdì, e di “Domenica Live”, il programma che si scontra direttamente con “Domenica In” di Mara Venier. Essendo lo share drasticamente calato, il futuro di Barbara D’Urso appare più incerto che mai. Nelle ultime ore, è trapelata una notizia davvero sconvolgente: pare infatti che una conduttrice sia pronta a soffiarle il posto. I dettagli.

Barbara D’Urso, spunta il nome della sostituta: duro colpo per la regina di Mediaset

Ormai il futuro di Barbara D’Urso è più che incerto. Dopo la cancellazione di “Live – Non è la D’Urso”, anche gli altri programmi della conduttrice starebbero per subire un netto ridimensionamento. A settembre, infatti, la presentatrice partenopea potrebbe assistere anche alla chiusura di “Domenica Live”: a quel punto, l’unica trasmissione che le rimarrebbe sarebbe “Pomeriggio Cinque”.

Nelle ultime ore, come se non bastasse, i rumors hanno parlato di una possibile sostituta della D’Urso, che sarebbe pronta a soffiarle lo scettro di “regina di Mediaset”. Pare infatti che i vertici Mediaset stiano facendo la corte ad Elisa Isoardi, alla quale vorrebbero affidare una trasmissione in onda nella fascia pomeridiana. Sarà davvero la Isoardi a prendere il posto di Barbara D’Urso?

Per il momento, ci sarebbe in ballo un programma da trasmettere esclusivamente durante i mesi estivi. Pertanto, l’ex naufraga non spodesterebbe la partenopea e il suo format di “Pomeriggio Cinque”, che con ogni probabilità tornerà in onda a settembre.