“Panciona, rotolini?”, il bikini strabiliante di Caterina Balivo. Devastante – FOTO

Caterina Balivo è contro gli stereotipi del mondo odierno: la bella conduttrice ha pubblicato due foto in cui è ritratta in bikini con le sue forme generose

La conduttrice di Secondigliano di Napoli Caterina Balivo ha postato su Instagram poco fa una doppietta di foto incantevoli in cui è sulla spiaggia e indossa un bikini nero a fiori. Il due pezzi le evidenzia il fisico: la Balivo è in forma ma mostra un po’ di pancetta e non se ne fa un dramma, anzi. Scrive infatti nella didascalia che accompagna i suoi scatti: “Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini”… In barba alle altre showgirl e influencer dal fisico impeccabile e fin troppo magre, Caterina mostra una silhouette da incanto sebbene abbia i fianchi larghi (per le gravidanze) e un filo di pancia.

Le foto devastanti di Caterina Balivo in spiaggia

