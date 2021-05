Zara in versione italiana: il nuovo brand sta spopolando!

Conquisterà l’Estate 2021: il brand rivelazione del momento si chiama Nuna Lie, e la sua filosofia sposa una produzione etica e sostenibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ogni Giorno, Il Tuo Stile! (@nunalie)

Il marchio italiano Nuna Lie sta prendendo sempre più piede. Ma di cosa si tratta esattamente?

Siamo davanti ad un brand che sceglie di conciliare due degli aspetti più ricercati nel fashion al giorno d’oggi: il low cost e l‘ecosostenibilità.

Si, avete capito bene: basso prezzo e amico dell’ambiente sono due concetti che possiamo trovare combinati nella stessa frase.

Se vengono controllati nel dettaglio i ritmi e le modalità di produzione, si può dar vita a prodotti green che si mantengano entro una certa fascia di prezzo.

Il marchio Nuna Lie, dal 2003 ha il suo quartiere generale a Monterotondo Scalo, in provincia di Roma. E’ un’azienda che dedica attenzione prettamente al mondo femminile (con il 97% di dipendenti donne!) e conta 110 punti vendita sparsi in tutta Italia.

E’ in continua espansione: Nuna Lie non smette di rinunciare a rendere alla portata di tutti l’abbigliamento amico dell’ambiente e si appresta a dominare la scena di questa Estate 2021. Il suo ultimo obiettivo è quello di sconfinare ed approdare all’estero: il marchio low cost italiano ha già aperto quattro sedi in Svizzera e una in Spagna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nuna Lie: il segreto del suo successo è l’ecosostenibilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ogni Giorno, Il Tuo Stile! (@nunalie)

Produzione responsabile e moda etica: il sito web de Il Sole 24ore riporta che il 70% della realizzazione dei capi avviene in distretti italiani e, cosa ancora più strabiliante, è stato realizzato un algoritmo in collaborazione con l’Università di Verona, che permetta all’azienda di monitorare i volumi di produzione tenendo d’occhio acquisti di ogni negozio, taglie e colori.

Berniero Scarpa, l’amministratore delegato di Nuna Lie, con il socio fondatore Samuele di Nepi, asseriscono che il vero segreto sta nell’avere meno rimanenze possibili durante il cambio di stagione. I laboratori di produzione producono dunque solo se necessario. Essi hanno sede a Prato, a Napoli e a Como.

Leggi anche -> Elettra Lamborghini, vogliamo i tuoi leggings tendenza Primavera 2021!

L’impegno alla base del brand sta proprio nel forte obiettivo di realizzare una moda sostenibile e responsabile.

Non a caso, Nuna Lie ha realizzato di recente una capsule collecion ideata sul concetto di upcycling, chiamata Bohemien Collection, con lo scopo di dar vita a tessuti ormai inutilizzati o giacenti in magazzino.

Samuele di Nepi ci spiega che la magia che muove il brand inizia quando ascolti il cliente e lo fai parlare dei suoi desideri e delle sue ambizioni. Lì comincia il vero obiettivo: realizzare attraverso gli abiti ciò che vuole.

Nuna Lie ha dimostrato che è possibile essere green pur mantenendo la propria identità, senza necessariamente aumentare i prezzi: la sostenibilità non deve essere un peso sul portafogli del consumatore, ma un processo da affrontare insieme, soprattutto per quanto riguarda il mondo della moda.

Con Nuna Lie siamo davanti ad un brand che rende orgoglio al Made in Italy.