Dov’è Bugo? A trascinare in Morgan in tribunale. I dettagli

Bugo contro Morgan. La famosa querelle avvenuta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo finisce nelle aule di un tribunale. Cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bugo (@b_u_g_o)

Il Festival di Sanremo 2020 sarà ricordato per essere stato l’ultimo prima della pandemia che ci avrebbe sconvolto da lì a pochi giorni. Vinse Diodato con la sua struggente Fai Rumore. Come ogni anno, però, le polemiche non sono mancate. Quella più famosa della 70^ edizione, però, rischia di trascinarsi ancora a lungo poiché ha comportato addirittura un intervento in un’aula di tribunale.

I protagonisti della vicenda sono due cantautori che si presentarono in duetto: Morgan e Bugo. Quest’ultimo fu “vittima” delle invettive del partner musicale che, in diretta sul palco dell’Ariston, cambiò il testo della canzone che stavano portando in gara, con delle parole che non sapevano di certo di lusinga.

Il motivo? A quanto pare divergenze artistiche non concilianti, riferite all’interpretazione della serata precedente in cui si sono esibiti con la cover di Canzone per te di Sergio Endrigo. (Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera…). Bugo non digerì bene la situazione e lasciò il palco, furioso. Morgan, come se fosse caduto dalle nuvole, disse: “Che succede? Dov’è Bugo?”, frase che si trasformò in meme sul web e che sembra perseguitare il cantante di Rho. Clamore, polemica e, diciamolo, risate, sembrava che la faccenda si fosse chiusa lì con la loro eliminazione dalla kermesse. Non è così: oggi il seguito incredibile.

Bugo porta Morhan in tribunale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Rane (@_lerane)

Cristian Bugatti (in arte Bugo) e gli altri autori della canzone Sincero (Bonomo, Bertolotti, Edizioni Curci/Tetoyoshi), presentata in competizione alla 70^ edizione del Festival di Sanremo, hanno portato in tribunale Marco Castoldi (vero nome di Morgan).

Si è tenuta ieri a Milano la prima udienza. Le accuse a carico dell’ex Bluvertigo sono due: innanzitutto, ha cambiato il testo del brano a Sanremo, portando all’eliminazione dalla competizione. In secondo luogo, il cantante pare abbia condiviso sui suoi social la canzone (in varie versioni). Il danno chiesto a suo carico è di 240 mila euro. Il prossimo incontro davanti al giudice sarà il 10 giugno.

Altri guai giudiziari per Morgan che nello stesso giorno ha dovuto fronteggiare accuse di stalking e diffamazione da parte dell’ex compagna Angelica, anche lei musicista nota con il nome d’arte di Santangelica. Il tribunale preposto è quello di Monza, lo stesso che si espresse negativamente nei confronti del cantautore, decidendo per il pignoramento nel 2019 della sua casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Non è finita qui. Jessica Mazzoli, altra sua ex e madre della figlia di Castoldi, Lara, chiede un risarcimento intorno ai 200 mila euro poiché, a suo dire, dal 2013 Morgan non le avrebbe corrisposto alimenti pari a 3000 euro mensili.