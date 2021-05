“Buongiorno Piccioncini” Federica Panicucci: la coppia che scoppia – FOTO

Dalla Partita del Cuore alla foto che scoppia, la conduttrice Federica Panicucci adesso è pronta a sorprendere i suoi fan.

Dopo aver sottolineato, attraverso le sue storie su Instagram e pubblicate nella giornata di ieri, il record di ascolti in occasione della messa in onda della “Partita Del Cuore“, e di conseguenza del suo show sul piccolo schermo di “Mattino Cinque“, la celebre conduttrice televisiva, classe 1967, Federica Panicucci è pronta ad arrendersi fra le braccia del suo amore.

L’ultimo scatto condiviso meno di un’ora fa, dalla carismatica nativa di Cecina ed attuale beniamina della rete Mediaset, pare abbia già conquistato una gran dose di consensi pur facendo alzare qualche sopracciglio di troppo. Indaghiamo più avanti sul perché.

Leggi anche —>>> “Ricordo meraviglioso” Laura Pausini bellezza a 360°: è sensazionale – FOTO

Federica Panicucci: oltre l’innamoramento nella FOTO che scoppia, cosa succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Potrebbe interessarti anche —>>> “AAA gentiluomini cercasi”. Sonia Lorenzini e le domande impertinenti dei fan – FOTO

“L’amore è per i coraggiosi. Tutto il resto è coppia. ♥️“, esordisce in tal modo Federica accompagnando con parole affettuose la fotografia che immortala lei ed il suo amato, nonché noto imprenditore, Marco Bacini. Eppure qualcosa, al di là dei molteplici complimenti ricevuti dai suoi più assidui telespettatori, fra cui: “meravigliosi” oppure un piacevole augurio di: “❤️Buongiorno piccioncini“, si collocheranno anche alcune inaspettate polemiche.

C’è chi, fra gli utenti, chiederà con immediatezza delle spiegazioni sul reale significato della frase utilizzata dalla conduttrice, definendola al contempo come incomprensibile e priva di un amorevole significato. “Meno male che ci sei tu con questa squallidissima frase“, scriverà aspramente una signora, per poi concludere: “a ricordare l’amore e quanto siete coraggiosi…“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Oppure: “L’amore è per i coraggiosi. Tutto il resto è coppia? Cosa vuol dire??? In che senso???“, si aggiungerà così un’altra utente alquanto sospettosa sulla veridicità del loro affiatamento. Fortunatamente le polemiche, però, verrano molto presto sovrastate dal restante degli apprezzamenti. I quali confermano la coppia come una “bellissima” unione.