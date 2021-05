Nuovo appuntamento all’insegna della musica dove i più piccoli sono i veri protagonisti, finalmente lo “Zecchino d’Oro” farà il suo debutto in tv.

Finalmente dopo tanto rimandare la data del suo debutto in tv è stata comunicata. Domenica 30 maggio i telespettatori potranno vedere dalle 17.20 la nuova edizione dello “Zecchino d’Oro” che è slittata da dicembre a maggio a causa delle crisi sanitaria ma che ora potrà invece svolgersi con maggiore serenità.

Carlo Conti sarà uno dei conduttori del programma, dopo il successo di “Tale e quale show” e “Top Dieci”, guiderà anche questa 63esima edizione del Festival canoro dove i più piccoli sono i veri protagonisti indiscussi.

Il grande autore fiorentino però non sarà solo in questa bellissima iniziativa di Rai 1. Sarà affiancato da un altro volto molto amato e noto della rete pubblica che sicuramente con la sua ironia e sagacia saprà regalare grandi emozioni a casa. Capiamo chi sarà la sua compagna in questa avventura.

Lo Zecchino D’Oro: Carlo Conti, la zia d’Italia sarà la sua partner in crime

Per questa 63esima edizione si esibiranno 14 piccoli artisti, giudicati da una giuria composta da alcuni Vip – Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena ed Eleonora Daniele – e da 10 bimbi provenienti da tutta Italia.

Come dicevano il padrone di casa non sarà solo. Carlo Conti sarà infatti accompagnato, seppur a distanza, dall’amata Mara Venier. Conti sarà collegato dall’Antoniano di Bologna, mentre la conduttrice veneziana dal suo studio a Roma.

Mara non potrà quindi abbracciare fisicamente i piccoli cantanti come lei stessa ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Avrei preferito esserci in maniera differente, ma dovendo andare in onda la domenica non posso fare altrimenti essendo impegnata con Domenica In”.

Tutti i brani in gara fanno parte di una compilation uscita, come da programma, lo scorso dicembre e distribuita da Sony Music Italia, Peppe Vessicchio è stato il direttore dei lavori come ogni anno.

Le musiche invece sono state scritte da grandi firme del panorama nazionale, autori stimati come Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.