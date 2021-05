Denise Pipitone, parla la ragazza dell’Ecuador: la verità sconvolgente

Sul caso di Denise Pipitone in questi giorni è arrivata un’altra segnalazione che riguardava una ragazza dell’Ecuador. Adesso parla e dice la sua

Sono settimane ormai che si parla di Denise Pipitone, la piccola di quattro anni scomparsa da Mazzara del Vallo ormai 17 anni fa. La mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla ma da tempo i riflettori mediatici si era assopiti sulla vicenda.

Da quando però è arrivata la segnalazione in merito ad una ragazza russa che cercava i genitori, tutto è tornato in fermento. Olesya Rostova è stato dimostrato non essere Denise, poi la pista dalla Russia si è spostata in Calabria, e precisamente a Scalea, con un’altra ragazza che è stata indicata come molto somigliante alla bambina.

In queste ore, invece, l’attenzione è puntata su una ragazza dell’Ecuador. La sua foto è diventata virale e molti hanno riscontrato una forte somiglianza tra la giovane e Denise. Sarà lei questa volta? A fugare ogni dubbio ci ha pensato “Chi l’ha Visto” che è riuscito a raggiungere telefonicamente la ragazza.

Denise Pipitone e la ragazza dell’Ecuador: ecco le sue parole

Si chiama Maria Grazia la ragazza che, nelle ultime ore, in moltissimi hanno indicato come colei che potrebbe essere la figlia scomparsa di Piera Maggio. Raggiunta dai giornalisti di “Chi l’ha visto?” la giovane non si è negata alle domande ma ha rimandato tutto al mittente.

Lei non è Denise e nemmeno ecuadoregna. Maria Grazia vive da sempre in Brasile e ha 29 anni, un elemento importantissimo che conferma come non ci possa essere la compatibilità con Denise.

“Non sapevo nulla di questa storia, che hanno preso delle mie foto da Facebook e le hanno sparse nel web – ha ammesso – Adesso ho saputo e in effetti la somiglianza con questa bambina c’è, ma non sono io”.

Maria Grazia ha spiegato di non essere nemmeno orfana perché ha i suoi genitori accanto e soprattutto di non essere mai uscita dal Brasile, Paese nel quale ha sempre vissuto.

“Posso assicurarvi che non sono mai stata in Italia, mai uscita dal paese – ha precisato – Ho 29 anni e non 20, non sono la ragazza che cercano”. Altra pista da esclude dunque e si ricomincia tutto da capo.