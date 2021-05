La dieta di Ilary Blasi, i segreti di bellezza di Lady Totti

Tutti curiosi di conoscere la dieta di Ilary Blasi, padrona de “L’Isola dei Famosi” con un fisico invidiabile a 40 anni e dopo tre gravidanze. Vi sveliamo tutto

È grande protagonista del piccolo schermo in queste settimane. È ritornata in tv dopo uno stop corposo e in fatto di fisico e bellezza non teme rivali. Parliamo di Ilary Blasi, la moglie del Pupone che è alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”.

Un ritorno ai reality dopo l’esperienza con il “Grande Fratello” anche se, in questa stagione, gli ascolti non la stanno premiando. C’è però un dato di fatto su Ilary Blasi, sempre bella, impeccabile, con un fisico da paura e dei look che non sono mai banali.

Ma come fa Lady Totti ad essere così in forma a 40 anni e dopo tre gravidanze? È la domanda che si pongono tutti. C’è grande curiosità tra i fan che la seguono. I suoi segreti di bellezza non sono così poi segreti e soprattutto complicati da attuare.

La dieta di Ilary Blasi, ecco cosa mangia

Cosa mangia Ilary Blasi per restare così in forma a 40 anni e tre gravidanze? È questa una delle maggiori curiosità che ruotano intorno alla moglie di Totti, oggi una delle conduttrici più amate del piccolo schermo.

Il suo segreto sta nel mixare una dieta sana ed equilibrata e tanto sport. Nulla di eccezionale se non quello che da sempre i medici consigliano per vivere in modo equilibrato.

La padrona di casa de “L’Isola dei Famosi” si concentra molto sullo sport, dalla corsa alla bicicletta, passando per gli esercizi in palestra, pilates e yoga. E poi aggiunge anche pesi, mini circuiti e allungamenti che fanno bene a muscoli e respirazione.

Sul fronte dell’alimentazione è molto posata: pochi carboidrati, tanto pesce, verdure e carne bianca. Pochi condimenti, sia perché non fanno bene ma anche perché Ilary fondamentalmente non li ama, no a vino e dolci se non in rare occasioni come i giorni di festa.

Banditi nella sua dieta anche i fritti ed i prodotti confezionati, ogni tanto però, si concede un gelato e una pizza.