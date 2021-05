Quella di Valentina Vignali nel suo ultimo scatto adagiata sugli scogli è una bellezza divina. Il fuori tutto è irresisitbile.

Una giornata interamente trascorsa nel verde è quella di oggi, 27 maggio, per la meravigliosa e sempre energica cestista riminese, Valentina Vignali. Come ha testimoniato nelle sue storie sul suo profilo Instagram, dopo essersi divertita proprio ieri in compagnia del suo fidato amico del cuore, l’irresistibile cucciolo Muffin, percorrendo le storiche strade dell’Appia Antica, oggi è invece il momento di importanti cambiamenti.

Il suggestivo giardino della sua abitazione romana sta infatti per essere ultimato in tutte le sue novità. Valentina perciò non perde di certo occasione per documentare ogni dettaglio a tal proposito. Dall’aggiunta di un rilassante portico a dondolo, a delle aiuole come adornamento e per finire una vasca idromassaggio da sogno. Ma veniamo adesso al suo ultimo scatto altrettanto paradisiaco…

Valentina Vignali, il fuori tutto continua… Ed è “Divina Bellezza”

