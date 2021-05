Elisabetta Gregoraci, outfit total black: il vestito si apre fino a dove non batte il sole – FOTO

Elisabetta Gregoraci, l’outfit total black stende i followers: la showgirl mette in mostra le gambe stratosferiche con uno spacco davvero mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Gli scatti postati da Elisabetta Gregoraci continuano a raccogliere il consenso unanime degli utenti. La showgirl, che quest’anno ha celebrato i propri 41 anni, non subisce affatto gli effetti dello scorrere del tempo. L’ex moglie di Flavio Briatore sfoggia infatti un fisico tonico ed invidiabile, in grado di far perdere la testa a molti. Lo stesso Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato di Giulia Salemi, si era preso una sbandata per la Gregoraci, che tuttavia lo ha sempre considerato soltanto un “amico speciale”.

Elisabetta, con l’arrivo dell’estate, sfoggia outfit sempre più provocanti e che lasciano scoperte le sue forme prorompenti. Nell’ultimo scatto, condiviso tramite Instagram appena qualche ora fa, l’ex gieffina ha sfoggiato un abito total black che non lascia nulla all’immaginazione: lo spacco vertiginoso valorizza le gambe stratosferiche, offrendo una visuale a luci rosse agli utenti.

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci senza freni, i fan non l’avevano mai vista così – FOTO

Elisabetta Gregoraci, il vestito si apre fino a dove non batte il sole – FOTO

Per vederla, vai su Successivo