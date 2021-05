“So felice” Elodie il decolleté che incanta: bella come l’estate-FOTO

La bella cantante Elodie ha condiviso una stories su intagram dove si mostra sorridente e felice, cosa sarà successo?

Elodie sorride alla fotocamera felice, cosa succede alla cantante? Sarà l’amore a farla felice oppure il lavoro? Nella storia da lei condivisa sul suo profilo instagram ha scritto solo “So felice”. In quest’ultimo periodo l’abbiamo vista alle prese con lezioni di ballo insieme ad un suo amico, diventa sempre più brava e sensuale. Sembra che per la cantante sia un periodo fortunato sia in amore che per la carriera. Da poco ha compiuto gli anni e accanto a lei c’è sempre il rapper Marracash.

Elodie tra carriera e amore va tutto a gonfie vele

Se ne ha fatta di strada quella giovane ragazza romana che si era presentata ai provini di amici con tutta la sua umiltà e semplicità, a portare solo la sua voce e i suoi sogni nel cassetto. Timida e introversa, mentre oggi la ritroviamo agguerrita e con un carattere forte. Da poco ha avuto la possibilità di partecipare a Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello. Diventa così in una sola notte presentatrice, showgirl e ovviamente cantante che era già. Come contributo speciale alla serata ha raccontato qualcosa di se, la storia di come è diventata la Elodie che noi tutti conosciamo oggi. Ha spiegato di essere partita dal basso, di aver affrontato la rinuncia alla musica e di aver avuto la fortuna d’incontrare qualcuno che l’ha spinta ad emergere. Grazie a quel qualcuno lei è riuscita a ritrovare in se la forza di fare musica.

Ad Amici è piaciuta subito, per la voce particolare e successivamente il look degno di nota. All’epoca aveva infatti i capelli cortissimi e rosa. Per lei era un messaggio, voleva che le persone si concentrassero sulla sua voce e non sul suo aspetto estetico. Oggi Elodie non è solamente una grande cantante affermata, è testimonial anche di uno dei marchi più famosi e costosi di gioielli al mondo. Bulgari l’ha scelta per farsi rappresentare. E non solo anche la casa di moda Versace crede molto in lei e le affida i suoi abiti migliori per le varie occasioni. Sicuramente l’artista femminile del momento è indubbiamente lei, sotto ogni punto di vista come cantante e forse anche un pò diva.

In molti la apprezzano, anche su instagram si nota un numero consistente di seguaci, ben 2,5 milioni. Anche in amore non si può lamentare, accanto a lei ha uno dei rapper più noti del panorama italiano Marracash. Che prontamente le fa trovare una stanza ricoperta di rose al suo ritorno da Sanremo. I due fanno coppia fissa ormai più di un anno e insieme sono meravigliosi.