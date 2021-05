“Favolosa” Elena Santarelli in tenuta sportiva è ancora più bella – FOTO

Elena Santarelli torna a far parlare di lei e l’ultima foto sui social diventa virale. Una donna dalle mille sfumature, che bellezza

Il pubblico italiano non vede l’ora di rivederla in televisione, non solo come ospite ma come conduttrice. Ma quando accadrà il magnifico evento? Per il momento Elena Santarelli si gode un po’ di tranquillità insieme alla famiglia. Se la merita dopo tanti anni di preoccupazioni a causa della malattia che ha colpito suo figlio.

Fortunatamente è ormai acqua passata, la showgirl sembra essere rinata ed è pronta a condividere con i suoi fan alcuni momenti della sua vita. Su Instagram i follower non sono più nella pelle.

Elena Santarelli: in tenuta casual, che fascino – FOTO

