Federica Pellegrini è “in attesa”, il selfie della “divina” stende i fan – FOTO

Federica Pellegrini, la “divina” del nuoto olimpico ha pubblicato pochi minuti fa un selfie in cui appare in primo piano splendente come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La campionessa di nuoto italiana Federica Pellegrini ha da pochi minuti condiviso un selfie in dolce compagnia. La bella nuotatrice è con la sua dolce cagnolina grigia di razza mentre sono su un prato verde e si scattano questa bellissima foto insieme. La Pellegrini scrive, come didascalia che accompagna l’immagine sua e della sua fidata amica, “in attesa”, con tanto di emoticon del timer. Non è dato sapere a cosa possa riferirsi la “divina” ma probabilmente starà facendo un conto alla rovescia in attesa delle Olimpiadi di Tokyo, che dovevano tenersi l’anno scorso ma per via della pandemia del Covid sono state posticipate a quest’estate.

Per la Pellegrini sarà la quinta Olimpiade a cui parteciperà. I commenti dei suoi follower sono già arrivati e sono circa una trentina già nel momento in cui pubblichiamo la notizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Tu le hai tutte le vitamine.. Sei troppo bona” Diletta Leotta splende e scopre un punto mai visto – FOTO

Il selfie di Federica Pellegrini in dolce compagnia

Per vedere Federica Pellegrini in primo piano vai su Successivo