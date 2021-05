Flavio Insinna, 5 curiosità che non sapevi sul conduttore de “L’Eredità”

Flavio Insinna è l’amatissimo conduttore de “L’Eredità”: 5 curiosità che proprio non conoscevi sullo showman romano

A partire dall’edizione 2018, Flavio Insinna è al timone de “L’Eredità”, il quiz game di Rai 1 che raccoglie sempre il boom di ascolti durante la fascia preserale. Lo showman romano è subentrato al caro amico Fabrizio Frizzi, deceduto per emorragia cerebrale proprio nel marzo dello stesso anno. Insinna, con il suo fare goliardico e irriverente, ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori, che ormai lo conoscono da parecchio tempo. Alcune informazioni in merito alla vita privata del conduttore, tuttavia, sono emerse solo recentemente, permettendo al pubblico di scoprire dei lati nascosti del celebre showman. Di seguito troverai 5 curiosità che proprio non sapevi su Flavio Insinna.

Flavio Insinna, 5 curiosità che proprio non conoscevi sul conduttore de “L’Eredità”

1. LA FORMAZIONE

Flavio Insinna è uno degli allievi più illustri del celebre mattatore Gigi Proietti. Nel 1990, infatti, il doppiatore romano ha conseguito il diploma presso il “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto proprio dal comico, deceduto lo scorso 2 novembre fra lo sconforto degli italiani. Gigi, per Flavio, è stato un maestro e un punto di riferimento fondamentale per tutta la sua carriera.

2. OPERE

Il conduttore ha pubblicato ben due libri inerenti la propria vita privata, entrambi editi da Mondadori. “Neanche con un morso all’orecchio” è la sua autobiografia, uscita nel 2012, mentre “La macchina della felicità“, uscito nel 2014, è il suo primo romanzo.

3. FILANTROPIA

Nel 2015, il presentatore ha donato all’organizzazione “Medici senza frontiere” la propria barca “Roxana”, affinché venisse utilizzata per salvare i profughi siriani nel Mar Egeo.

4. VITA PRIVATA

Flavio Insinna non è sposato e non ha figli. Attualmente, il padrone di casa de “L’Eredità” è felice accanto ad Adriana Riccio, che ha conosciuto all’interno dello studio di “Affari Tuoi”. All’epoca, la donna partecipò al programma nelle vesti di concorrente del Veneto. I due convivono felicemente da anni e sono ogni giorno più uniti.

5. L’AMICIZIA CON FABRIZIO FRIZZI

Il conduttore era legato a Fabrizio Frizzi da un sentimento di profonda amicizia. Durante i funerali del collega, lo showman romano lesse una commovente lettera a lui indirizzata, in cui spiccavano le seguenti parole: “Non posso evitare la tua sofferenza, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi“.