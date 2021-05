Floriana Messina, lo scatto social fa salire la temperatura: che curve – Foto

Floriana Messina pubblica uno scatto social dove mette in risalto le sue forme davvero esplosive. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto dell’ex gieffina che non perde mai occasione per stuzzicare i suoi fan con pose davvero sensuali.

Ancora una volta Floriana Messina impressiona tutti i suoi fan con uno scatto dove sfoggia le sue forme esplosive. L’ex gieffina ha pubblicato uno scatto social dove indossa un due pezzi nero che non lascia spazio all’immaginazione.

Moltissime le persone che la seguono su Instagram e sono sempre tantissimi i commenti e i like sotto i suoi post. Una vera bomba sexy che ogni giorno pubblica scatti che impressiona i fan con pose osé.

“Stupenda ❤️❤️, Semplicemente irresistibile 🙌🙌❤️❤️buona giornata, Super”, questi sono alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto il suo post.

Floriana Messina e il successo sul web

L’abbiamo conosciuta per la partecipazione al Grande Fratello. La Messina ha partecipato alla 12esima edizione del reality e si è distinta anche per la sua personalità. Una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello, ha deciso di sfruttare la sua popolarità, conquistando anche il popolo del web con il passare del tempo.

Pian piano, la Messina ha dato vita ad un vero e proprio esercito di follower che ogni giorno attendono con ansia un suo scatto dove mostra le sue curve irresistibili.

Floriana Messina ha accresciuto la sua popolarità anche per essere stata al centro del gossip. Secondo alcuni rumors, la Messina sarebbe stata vicinissima al matrimonio con Diego Loasses ma una crisi avrebbe cambiato le carte in tavola.

Dopo il Grande Fratello, Floriana Messina ha continuato ad apparire in tv. L’ex gieffina, infatti, è stata ospite di diversi salotti televisivi. L’abbiamo vista nei panni di opinionista nei programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Ma non solo. Ha partecipato anche ad una puntata del programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis.

Una vera star del web che continua ad attirare l’attenzione. Non ci resta che attendere nuovi scatti per poter ammirare ancora una volta le sue davvero esplosive.