“..in questa FOTO sei stupenda” Mikaela Neaze Silva svela il suo desiderio

Mikaela Neaze Silva, la velina dai capelli super voluminosi e bellissimi, in una foto che diffonde il buonumore.

Outfit accattivanti e non accessibili a tutti, le veline propongono spesso scatti direttamente dallo studio di “Striscia la Notizia”, il tg satirico che ogni sera incolla alla TV milioni di italiani. Seppure di recente qualcuno avrebbe accusato il programma di fare indossare alle ballerine degli abiti troppo succinti, va detto che sui loro corpi qualsiasi cosa calza perfettamente, senza mai comunque cadere nella volgarità.

Mikaela Neaze Silva, la velina dalla chioma indomabile, posta infatti una foto a figura intera nella quale si può vedere bene la sua fisicità; mini dress azzurro metallizzato con scollatura a cuore che esalta – essendo molto aderente – il corpo tonico di Mikaela ma senza risultare eccessiva.

I commenti sono numerosi, in tanti ne elogiano la bellezza e la stessa è solita ringraziare con like. Nell’ultima foto postata invece la velina esprime il suo più grande desiderio, scopriamolo insieme.

Mikaela Neaze Silva: “Con la speranza che…”

“Con la speranza che mi ritorni questa abbronzatura al più presto🌞🌸” questo è quanto commenta la velina postando una foto in cui appare – come sempre – in tutto il suo splendore. Completino sbarazzino sul rosa e arricchito da tante giocose frange. Top e culotte abbinata, sicuramente la mise indossata prima dei suoi stacchetti.

Bella, stupenda…bellissima sono alcune delle espressioni utilizzate dai fans per manifestare il proprio affetto e ammirazione per la velina. Fra i tanti commenti si legge anche un “..in questa FOTO sei stupenda”…come dargli torto?!

Non resta che ammirarla al prossimo stacchetto in compagnia di Shaila Gatta, un momento molto gradito dai telespettatori.