Gianni Sperti e Armando Incarnato, scoppia la lite: accuse pesanti in studio

Gianni Sperti e Armando Incarnato hanno litigato durante l’ultima puntata di Uomini e Donne: “Smettila di venire a cercare a Napoli informazioni su di me”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Siamo alla penultima puntata di Uomini e Donne e Gianni Sperti e m hanno chiuso la stagione con una lite furiosa in studio. Tutto è successo quando Armando si è seduto al centro per parlare delle due donne con cui sta uscendo, e Gianni è intervenuto per prenderlo in giro dicendo che queste frequentazioni sarebbero durate pochi giorni. Armando ha ribattuto dicendo di essere sempre stato molto serio in questo senso e di aver avuto sempre e solo lunghe frequentazioni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Armando Incarnato: scoppia la lite in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

All’improvviso la discussione è andata fuori controllo, soprattutto quando Armando ha detto all’opinionista: “Smettila di venire a Napoli a chiedere informazioni su di me”. Gianni non ha digerito affatto questa accusa: “Io a Napoli ho il mio personal trainer, ho i miei amici, non vengo di certo per te. Te lo dico: sei la persona peggiore che io abbia mai conosciuto in 20 anni di Uomini e Donne“. Poi ha chiesto l’intervento di Maria, preoccupato del fatto che la conduttrice potesse credere ad una cosa del genere. Maria ha preso prontamente le sue difese.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o nd iv i s o d a G I A N N I S P E R T I (@giannispertiofficial)

Armando ha continuato dicendo di non avere alcuna stima di lui come opinionista perché è sempre stato di parte, non è mai stato obiettivo ed è sempre andato contro di lui anche quando provava a difendere il programma di Maria De Filippi.