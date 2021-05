Giulia Stabile, dopo Amici la rinascita: bellissima come non mai FOTO

Giulia Stabile, l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato degli scatti bellissimi sul suo profilo di Instagram: “Sii orgogliosa di te stessa”

Giulia Stabile ha da poco trionfato ad Amici di Maria De Filippi: è stata la prima donna del programma a trionfare nella categoria di ballo in vent’anni di programma. Nella scuola Giulia ha conquistato tutti, con il suo talento nella danza e con la sua innata simpatia e la sua ingenuità. Apparentemente piccola, ha dimostrato di avere una forza incredibile. Nella scuola ha raccontato anche di aver subito il bullismo a scuola, di essere stata molto male e e di essersi sentita insicura per tanti anni. Ad Amici, ha trovato una sicurezza che mai avrebbe pensato di conquistare.

Giulia Stabile pronta alla ripartenza dopo Amici: “Sii orgogliosa di te stessa”

Giulia ha superato puntata dopo puntata, ha dimostrato di avere un talento incredibile e alla fine è arrivata al ballottaggio per la vittoria insieme a Sangiovanni, che ha conosciuto nella scuola. I due, prima amici e poi qualcosa in più, si sono innamorati davanti alle telecamere del programma. Hanno affrontato questo percorso insieme, mano nella mano, e sono stati felici di arrivare fino in fondo insieme. Chiunque avesse vinto, sarebbe stata una vittoria per entrambi. Alla fine è stata Giulia a sollevare la coppa della vittoria ed è tornata a casa, dove la sua famiglia l’ha festeggiata e l’ha accolta a braccia aperte.

Tornata su Instagram, si è ritrovata con un milione e mezzo di followers: un traguardo importante per una ragazza di appena diciotto anni che non pensava di riuscire a riscuotere tutto questo successo alla sua età.