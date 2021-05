Guendalina Tavassi su Instagram fa perdere la testa a tutti i suoi fan, le sue foto sono virali: con sensualità seduce chiunque la guardi

L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello 11 e già all’interno della casa si è mostrata per quello che è: una ragazza combattiva e determinata. Guendalina Tavassi oggi all’età di trentacinque anni è diventata una donna matura e una mamma. Dopo il reality, che è stato il suo trampolino di lancio, Barbara D’Urso l’ha invitata in studio ed da lì a poco è diventata un’opinionista fissa del salotto televisivo.

La vita però non è sempre stata rosea, anzi soprattutto adesso non sta passando un bel periodo. Sembra che alcuni suoi video privati siano finiti in rete, poi si è lasciata con Umberto il papà dei suoi due figli più piccoli ed infine ha dovuto sostenere un lutto di un suo caro.

Guendalina Tavassi: su Instagram non ha filtri – FOTO

