L’Inter, dopo l’addio di Antonio Conte, ha già trovato il sostituto: valzer delle panchine incredibile!

L’Inter, dopo un lungo digiuno di successi, ha vinto con merito lo scudetto. Gran parte del merito va sicuramente ad Antonio Conte: il tecnico pugliese ha rilanciato le ambizioni del club, ha creato una grande alchimia nel gruppo e soprattutto a motivato l’ambiente anche nei momenti più bui della stagione.

Nonostante il campionato vinto, il club lombardo ha detto addio prematuramente sia alla Champions League che alla Coppa Italia. Nonostante l’insperato successo, l’allenatore Antonio Conte ha deciso di salutare tutti. “Che percorso in questi due anni! Ogni giorno abbiamo fatto crescere in noi sempre più forza, determinazione, volontà e sacrificio, riuscendo a spezzare le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati“: questo il suo primo pensiero nel lunghissimo post condiviso sui social network.

Inter, addio Conte: trovato il sostituto

Il calciomercato non è ancora iniziato ma i tifosi sono già in subbuglio. Il valzer delle panchine di serie A è davvero clamoroso: diversi club di primissima fascia stanno per avviare un nuovissimo ciclo. La Juventus, dopo aver salutato Andrea Pirlo (stagione fallimentare nonostante due trofei vinti), sta per riabbracciare Massimiliano Allegri. Il Napoli ha dato il benservito a Gennaro Gattuso: la caccia per il sostituto è ancora aperta ma Spalletti sembra essere in pole.

Tra l’Inter e Antonio Conte è arrivato un clamoroso divorzio. Il club di Milano non ha comunque perso tempo e ha già individuato il sostituto. La giornata di oggi è stata lunghissima: Simone Inzaghi ha deciso di abbandonare la Lazio per sposare la causa nerazzurra. Il patron biancoceleste, nel pomeriggio, aveva smentito ogni tipo di rumors dichiarando di aver pronto il rinnovo per il suo tecnico fino al 2024. Le firme, arrivati a questo punto, non ci saranno: il 45enne si è già accordato con Marotta.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra Simone Inzaghi e l’Inter c’è accordo totale. “Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”: questa la nota della Lazio.