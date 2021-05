“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi è stata riconfermata per la sedicesima edizione, ma la produzione ha in serbo importanti novità: tutto quello che cambierà a partire dal prossimo anno

Ilary Blasi è stata riconfermata per la sedicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ma il settimanale Oggi parla di importanti novità in vista della prossima stagione televisiva. Il format, che ha sempre raccolto un enorme successo fin dai tempi di Simona Ventura, non ha inaspettatamente raggiunto gli ascolti di una volta. Complice un cast decisamente povero di grandi nomi ed opinionisti che, pur amatissimi, non sono stati in grado di aggiungere ulteriore pepe alle dinamiche fra i naufraghi.

La conduttrice, al contrario, si è rivelata una colonna portante della trasmissione. Con le sue uscite spassose ed i suoi giudizi irriverenti, la Blasi ha tenuto viva l’attenzione dei telespettatori, riscuotendo grande consenso. Per la prossima edizione del reality, gli autori hanno annunciato delle novità importanti. Cosa cambierà all’interno del programma?

“Isola dei Famosi”, cambio di passo: Ilary Blasi non ci sta più

Alberto Dandolo, all’interno del settimanale Oggi, ha svelato alcuni clamorosi scoop concernenti la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Il programma, che vede confermata la presenza di Ilary Blasi alla conduzione, dovrà subire un decisivo cambio di passo. La produzione, in particolare, vorrebbe puntare tutto sul cast, che quest’anno si è rivelato non all’altezza delle aspettative.

Il fatto che i telespettatori non conoscessero la maggior parte dei concorrenti ha sicuramente contribuito al calo degli ascolti, che mai come quest’anno erano caduti in basso. Al contempo, Ilary e la sua squadra starebbero pensando anche ad un rinnovamento degli opinionisti: nonostante la loro indiscussa bravura, infatti, i tre non si sono dimostrati in grado di movimentare le dinamiche del gruppo.

Una vera e propria rivoluzione per il programma, che con tutte queste novità ripartirà indubbiamente in grande stile. La corrente edizione terminerà il prossimo 7 giugno, lasciando molti punti interrogativi al pubblico.