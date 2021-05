Melissa Satta ha pubblicato un nuovo scatto incantevole sul web: la showgirl ha le gambe completamente scoperte.

Melissa Satta continua a mandare in estasi i suoi followers su Instagram mostrando con estrema naturalezza il suo fisico mostruoso. La showgirl segue sempre percorsi nutrizionali e ha uno stile di vita salutare. La nativa di Boston, ovviamente, si allena con costanza e regolarità. Qualche giorno fa ha anche pubblicato un video in cui palleggia.

La Satta si è schierata a favore di Aurora dei ‘The Jackal’, ciacciata dalla partita del cuore solamente “perché donna”. A seguito della denuncia della giovane attrice e del comico Ciro Priello, il direttore generale della Nazionale Cantanti Pecchini si è dimesso. Tralasciando ciò, anche oggi Melissa ha mostrato tutta la sua esplosività con uno scatto fenomenale condiviso su Instagram.

Melissa Satta sul lettino è strepitosa: gambe in mostra

Melissa ha pubblicato un post in cui ha sponsorizzato un trattamento che rimodella, drena e tonifica in un’unica seduta. “Pronti per la prova costume? Come sapete, sport + alimentazione sana + trattamenti è la combo perfetta per restare in forma“, ha scritto nella sua didascalia.

La showgirl è distesa su un lettino e piazza le sue gambe completamente scoperte in primissimo piano. I lineamenti del suo corpo sono praticamente perfetti mentre la bellezza del suo viso non è quantificabile. La 35enne sfodera anche un sorrisino estremamente malizioso che strega i seguaci.

Il corpo della Satta fa sempre salire la temperatura su Instagram. La nativa di Boston, qualche giorno fa, condivise un video in cui si stava allenando indossando semplicemente un body spaziale: le forme del suo lato A prorompente e il suo didietro paradisiaco lasciarono tutti senza parole.